Elezioni Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni a TPI: “In caso di vittoria chiederemo le dimissioni del Governo” (Di domenica 26 gennaio 2020) La candidata della Lega per la presidenza della regione Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, ha parlato ai microfoni di TPI all’uscita dal seggio elettorale. “In caso di vittoria sicuramente chiederemo che il Governo vada a casa, sarebbe una bocciatura della sinistra. Sarebbe una bocciatura su tanti temi che sono nostri, sono regionali. Ci sono tanti problemi dell’Emilia Romagna che però non possono essere distinti da quelli nazionali. C’è anche un peso nazionale su questa elezione”. tpi

