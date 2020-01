Elezioni Emilia Romagna, gli exit poll: sinistra in vantaggio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Emilia Romagna, gli exit poll sono appena stati pubblicati dalla RAI. Stando alle ultime notizie ci sarebbe un trend deciso. Le Elezioni in Emilia Romagna stanno cominciando a dare frutto ai primi exit poll. Ricordiamo che tale statistica non è matematica e precisissima, ma di certo possono dare un’idea di quello che pensano gli … L'articolo Elezioni Emilia Romagna, gli exit poll: sinistra in vantaggio proviene da www.inews24.it. inews24

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - emenietti : stando ai dati di facebook, solo nell'ultima settimana, la pagina facebook di matteo salvini ha speso quasi 20mila… -