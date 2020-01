Elezioni Emilia Romagna 2020: come si vota (Di domenica 26 gennaio 2020) Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: come si vota Elezioni Emilia Romagna 2020 come SI vota – Oggi, domenica 26 gennaio 2020, in Emilia Romagna si vota per eleggere il consiglio regionale (che in Emilia-Romagna si chiama Assemblea legislativa). TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni con uno speciale in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del giornale a partire dalle 22 e fino alle 3 di notte. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 e subito dopo via alle operazioni di spoglio delle schede: nella notte tra il 26 e il 27 gennaio si saprà chi ha vinto. Ma come si vota? Di seguito tutte le informazioni Elezioni Emilia Romagna 2020: come si vota Per votare c’è un’unica scheda, di colore verde, valida sia per l’elezione del presidente della Regione sia per la composizione del Consiglio regionale. Sulla scheda sono riportati i nomi dei candidati alla ... tpi

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - emenietti : stando ai dati di facebook, solo nell'ultima settimana, la pagina facebook di matteo salvini ha speso quasi 20mila… -