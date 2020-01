Elezioni Calabria | Regionali 2020 Risultati in diretta | affluenza h12 sale al 10 | 4%

SONDAGGI EMILIA ROMAGNA-CALABRIA - Elezioni REGIONALI 2020/ Sfida voto : Lega vs Pd : SONDAGGI politici ELEZIONI REGIONALI EMILIA Romagna e Calabria 2020: scontro tra Lega e Pd. Focus sulle liste e previsioni: i 'casi' nazionali

Elezioni regionali Calabria - urne aperte fino alle 23 : affluenza al 10 - 4% alle 12 : C'è tempo fino alle 23 per votare per le Elezioni regionali in Calabria: i cittadini calabresi sono chiamati a scegliere il loro futuro presidente di Regione in una sfida tra quattro candidati. La favorita è Jole Santelli, del centrodestra. A sfidarla Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello per il M5s e Carlo Tansi. affluenza in aumento rispetto alla scorsa elezione nel dato diffuso dal Viminale alle 12.Continua a leggere

Elezioni Emilia Romagna : affluenza al 23%. Votanti raddoppiati. Calabria al 10 - 14% : affluenza superiore al 23% per cento, alle 12, per le Elezioni regionali in Emilia Romagna quando sono giunti i dati di 145 Comuni su 328. affluenza superiore al 10,14 per cento, alle ore 12, per le Elezioni regionali in Calabria quando sono giunti i dati di 243 Comuni su 404. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, era stata dell'8,46%

Elezioni regionali 2020 - alle ore 12 l’affluenza è alta in Emilia-Romagna. Cresce anche in Calabria – La diretta : Ci siamo: è il giorno del voto – per le regionali 2020 in Calabria e in Emilia-Romagna – diventato un vero e proprio test nazionale per la tenuta del governo Conte II i cui azionisti di maggioranza sono Pd e Movimento 5 Stelle. Occhi puntati sulla sfida, all’ultimo voto, tra Stefano Bonaccini per il centrosinistra e la leghista Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna. 12.29 – 26 gennaio - ...

Elezioni regionali 2020 - in Calabria il sindaco fa il baciamano a Berlusconi (in campagna elettorale) : Siamo a Tropea, dove il 23 gennaio è presente anche Silvio Berlusconi, venuto nella cittadina di mare calabrese per dare il suo sostegno a Jole Santelli, candidata del centrodestra nelle Elezioni regionali in Calabria. Sul palco sale Vincenzo Bartone, sindaco di Soriano Calabro, comune italiano di circa duemila abitanti della provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Avvicinandosi al leader di Forza Italia si china e fa un baciamano al leader ...

Elezioni Regionali - affluenza alle ore 12 : Emilia Romagna 23 - 67% - in Calabria 10% : AGGIORNAMENTO ORE 12:25 - Sono stati resi noti i dati dell’affluenza alle ore 12: in Emilia Romagna hanno votato il 23,67% degli aventi diritto, in Calabria 10%.Elezioni Regionali Emilia Romagna e Calabria, 26 gennaio 2020Seggi aperti dalle ore 7 alle 23 in Emilia Romagna e Calabria per il rinnovo delle Giunte e delle Assemblee legislative Regionali. In totale sono 5,5 milioni gli elettori chiamati ad esprimere il proprio voto, con le ...

