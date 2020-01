Eleonora Abbagnato: "Mia mamma ha la leucemia: lascio l’Opéra per accudirla. Nella vita i ruoli cambiano" (Di domenica 26 gennaio 2020) “lascio l’Opéra di Parigi per stare vicino a mia mamma malata”. A rivelarlo è Eleonora Abbagnato ai microfoni di Verissimo: dopo 28 anni, la ballerina ha deciso di lasciare il palcoscenico parigino per tornare in Italia e stare vicino a sua madre, alla quale è stata diagnosticata la leucemia.“Quando hai un sogno, una mamma forte ti dà la voglia di metterci tutta te stessa. Io ho lasciato la mia famiglia a dieci anni e tutto mi dicevano che l’Opéra di Parigi era inarrivabile. La mamma mi sosteneva da lontano, sempre. Mi diceva di non mollare e che, se mi sentivo triste, dovevo tornare a Palermo. Ha tenuto la famiglia solida. Adesso ha questa malattia brutta”, ha detto l’artista.Il racconto dell’Abbagnato prosegue: “Le sono sempre stata vicina telefonicamente. Non sono potuta andare da lei ma, ora che ... huffingtonpost

