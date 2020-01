Eleonora Abbagnato: «Lascio l’Opéra di Parigi per stare vicino a mia mamma malata» (Di domenica 26 gennaio 2020) I 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoI 40 anni di Eleonora AbbagnatoNon si tratta di un addio alla danza, ma di una pausa dettata da quanto sta accadendo nella sua vita: dopo 28 anni, infatti, la ballerina Eleonora Abbagnato ha deciso di lasciare l’Opéra di Parigi e di tornare in Italia per stare vicino a sua madre, alla quale è stata diagnosticata la leucemia. A rivelarlo è la stessa Eleonora in un’intervista concessa a Verissimo: «Quando hai un sogno, una mamma forte ti dà la voglia di metterci tutta te stessa. Io ... vanityfair

Inprimeit : Eleonora Abbagnato: «Lascio l’Opéra di Parigi per stare vicino a mia mamma malata» - infoitcultura : Verissimo, Eleonora Abbagnato in lacrime dalla Toffanin: addio Parigi, tornerà dalla madre malata - infoitcultura : Verissimo, Eleonora Abbagnato in lacrime: la malattia della madre e l'addio alla danza -