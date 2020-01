E’ morto Robbie Rensenbrink, l’attaccante dell’Olanda di Cruijff (Di domenica 26 gennaio 2020) Robbie Rensenbrink è morto all’età di 72 anni. L’ex attaccante dell’Olanda era affetto dall’atrofia muscolare progressiva, molto simile alla Sla. AMSTRERDAM (OLANDA) – Nuovo grave lutto nel mondo calcio. E’ morto all’età di 72 anni Robbie Rensenbrink, ex attaccante dell’Olanda di Cruijff. Una vita dedicata al calcio per l’Orange che dal 2015 lottava contro una atrofia muscolare progressiva, malattia molto simile alla Sla. Una morte che lascia sicuramente un vuoto incolmabile nel mondo del calcio internazionale visto che quella squadra ha scritto pagine di storia molto importante a livello internazionale. E nelle prossime ore diversi ex colleghi andranno ad omaggiare uno dei giocatori più forti dell’Olanda. Chi era Robbie Rensenbrink Nato ad Amsterdam il 3 luglio 1947 (Gemelli), Pieter Robert (Robbie) Rensenbrink ha ... newsmondo

