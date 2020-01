È morta la leggenda della Nba Kobe Bryant: il suo elicottero si è schiantato (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant, la leggenda della Nba, è morto in un grave incidente in volo. L’elicottero a bordo del quale viaggiava si è schiantato. Nessun sopravvissuto. Assurda tragedia scuote il mondo dello sport. Il cestista Kobe Bryant, leggenda vivende di questo sport, è morto in seguito ad un incidente che ha coinvolto l’elicottero a bordo del … L'articolo È morta la leggenda della Nba Kobe Bryant: il suo elicottero si è schiantato NewNotizie.it. newnotizie

