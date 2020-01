E’ di nuovo allarme meningite: confermata la diagnosi per il bimbo ricoverato al Gaslini, è grave (Di domenica 26 gennaio 2020) La direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini informa che il test effettuato sul piccolo paziente genovese di 5 anni ricoverato stamani in terapia intensiva per sospetta meningoencefalite è positivo per meningococco. Gli infettivologi stanno realizzando la tipizzazione del ceppo. La Asl genovese sta provvedendo a effettuare la profilassi ai contatti stretti come da linee guida nazionali e regionali. Le condizioni del bambino sono invariate.L'articolo E’ di nuovo allarme meningite: confermata la diagnosi per il bimbo ricoverato al Gaslini, è grave Meteo Web. meteoweb.eu

