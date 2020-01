Dramma Tv in Indonesia, telefona alla madre malata ma lo zio le dice che è morta (Di domenica 26 gennaio 2020) Una giovane concorrente di un talent show Indonesiano, Jannah, ha appreso della morte di sua madre, malata di diabete, durante il programma televisivo "Liga Dangdut", un talent show locale. Chiamando a casa per annunciare di aver passato il turno, ha risposto suo zio: "tua madre ha detto di essere forte, dato che dovrai prenderti cura della tua famiglia ora". fanpage

Dramma Indonesia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dramma Indonesia