Domenica Live: Mercedesz Henger fa pace con la madre Eva e riabbraccia la sorella Jennifer (Di domenica 26 gennaio 2020) Mercedesz Henger e sua madre Eva si incontrano nello studio di Domenica Live per provare a fare pace. Le due si sono scontrate diverse volte in questi mesi, ma nonostante i primi attriti sembra che possa finalmente tornare il sereno nella famiglia. L'entrata della piccola Jennifer, sorella minore di Mercedesz, calmerà ulteriormente gli animi. fanpage

