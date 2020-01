Domenica Live, il padre di Luigi Favoloso: “Lui è la vittima, Nina Moric non mi è mai piaciuta” (Di domenica 26 gennaio 2020) Ospite della puntata del 26 gennaio 2020 di Domenica Live è stato Michele Favoloso, padre di Luigi Favoloso, scomparso quasi da un mese. L'uomo ha raccontato in diretta tv alcuni aneddoti piuttosto privati della vita di coppia tra il figlio e Nina Moric, prima che la loro storia finisse, per contrastare le accuse di violenza mosse dalla showgirl nei confronti del modello napoletano. fanpage

