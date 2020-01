Domenica Live, Floriana Secondi accusa Paola Caruso: “Tradiva l’ex e picchiava la madre” (Di domenica 26 gennaio 2020) A “Domenica Live”, Floriana Secondi accusa Paola Caruso di avere tradito l’ex fidanzato e di avere picchiato la madre adottiva. Daniele Pompili, invece, accusa Floriana di avere intenzione di combinare un fidanzamento finto con Moreno Merlo. Confronto accesissimo quello che si è svolto, oggi pomeriggio a “Domenica Live”, tra Floriana Secondi e Paola Caruso. La … L'articolo Domenica Live, Floriana Secondi accusa Paola Caruso: “Tradiva l’ex e picchiava la madre” NewNotizie.it. newnotizie

matteosalvinimi : Buona domenica in famiglia e buon voto anche dalle mucche nostre amiche!!?? ?? LIVE ?? - WWE_Ufficiale : Orgoglio, vendetta e il #Raw Women’s Title saranno in palio nella sfida tra @BeckyLynchWWE e @WWEAsuka! The Man riu… - matteosalvinimi : Quanto affetto dai commercianti e dai cittadini al mercato di Bologna stamattina! Abbraccio la signora Silvana, che… -