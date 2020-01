Domenica In, Mara Venier ha un problema: “Oggi mi vedete strana” (Di domenica 26 gennaio 2020) Mara Venier ha un problema in diretta a Domenica In: “Se oggi mi vedete strana è perchè…” Piccolo inconveniente nella puntata di Domenica In di oggi, 26 gennaio 2020, per la padrona di casa Mara Venier. Durante la prima intervista, ha infatti interrotto la sua ospite (Donatella Rettore) per fare un chiarimento per il pubblico a casa. Fissando la telecamera, Mara Venier ai microfoni di Domenica In ha spiegato: Se oggi mi vedete un po’ strana, è perchè ho sbagliato occhiali. Ho confuso quelli per vedere da vicino con quelli per vedere da lontano. “Oggi qui non vedo niente” ha poi aggiunto, e il pubblico presente per la diretta odierna nello studio 3 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma l’ha supportata con un applauso. Domenica In, Mara Venier fa una piccola gaffe… imbarazzante. L’ospite: “Gioielli di ... lanostratv

BenjieFede : Ci vediamo domani pomeriggio su Rai Uno in diretta a Domenica In con Mara Venier per un’intervista speciale e un po… - MattiaBriga : Buongiorno e buona domenica ! Oggi sarò ospite di Mara Venier, nel salotto d’Italia di #DomenicaIn ?? - sacrofanoo : se mara in questa o nella prossima stagione di domenica in non dovesse invitare i guanciardi la prenderò sul personale -