Domenica in, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 26 gennaio (Di domenica 26 gennaio 2020) Domenica in oggi, 26 gennaio, si dedicherà a molti ospiti e vari argomenti: ampio spazio al Festival e alla celebrazione del Giorno della Memoria. La musica e il cinema cammineranno al fianco del ricordo in questa Domenica in, puntata numero 20 dell’edizione 2019/2020. Sarà l’intervista a Donatella Rettore ad aprire il sipario e il talk … L'articolo Domenica in, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 26 gennaio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #474 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 19 a sabato 25 gennaio 2020: stabi… - RafaldiBarbara : RT @nuan997: Favoloso Domenica a #noneladurso mi fa sospettare che questa vicenda è stata tutta creata sia per far tornare Favoloso in tv e… - bassotti_banda : RT @nuan997: Favoloso Domenica a #noneladurso mi fa sospettare che questa vicenda è stata tutta creata sia per far tornare Favoloso in tv e… -