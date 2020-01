Domenica gratis al museo il 2 febbraio 2020: come funziona (Di domenica 26 gennaio 2020) Il 2 febbraio 2020 torna la Domenica gratis al museo, e questa è una delle date del 2020 in cui si ha questa opportunità. Le domeniche gratis al museo sono una bellissima iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo. Grazie a questa promozione, ogni prima Domenica del mese è possibile effettuare l’accesso a musei e parchi archeologici statali. La prima edizione della Domenica gratis al museo era stata introdotta dall’allora Ministro Franceschini nell’anno 2014. C’è da dire che moltissime persone hanno aderito e dunque continua questa opportunità ormai da diversi anni. Scopriamo dunque i siti che si possono visitare e come funziona l’iniziativa della Domenica gratis al museo per il 2020. Domenica gratis al museo 2020: come funziona L’iniziativa della Domenica gratis al museo nasceva con l’obiettivo di ... ultimenotizieflash

