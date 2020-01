Diretta/ Viterbese Catania, risultato finale 2-0,: decidono Molinaro e Bensaja! (Di domenica 26 gennaio 2020) Diretta Viterbese Catania, risultato finale 2-0: bella vittoria dei laziali che nel finale, con i gol di Molinaro e Bensaja, sbrigano la pratica etnea. ilsussidiario

Saelvig : Tutto pronto allo stadio 'Enrico Rocchi' di Viterbo per la partita tra i gialloblù padroni di casa e il #Catania di… - NewSicilia : Tutto pronto allo stadio 'Enrico Rocchi' di Viterbo per la partita tra i gialloblù e il #Catania di Cristiano Lucar… - ASViterbese : IT'S MATCH DAY ? ?? @Catania ? 15:00 ?? Stadio E. Rocchi ?? @ElevenSportsIT ?? Diretta Sport Viterbo ?? Match Cente… -