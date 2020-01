Dimissioni Mastella, Altrabenevento: “Farà accordi con PD per le prossime comunali” (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Sandra Sadrucci dell’Associazione Altrabenevento, in merito alle dichiarazioni del sindaco Clemente Mastella dopo le indagini della magistratura su voti di scambio e collusioni tra politici e camorristi. Di seguito il comunicato: “Mentre la magistratura indaga sugli affari dei clan e i rapporti con i politici a Benevento, il sindaco Mastella, dopo aver precisato di essere assolutamente estraneo ai fatti finora emersi anche attraverso le intercettazioni, annuncia le sue Dimissioni per “fare pulizia”. Il primo cittadino precisa di non poter accettare in maggioranza due consiglieri, uno di Forza Italia, Nanni Russo, e l’altro di Alleanza Riformista, Marcellino Aversano, che non risultano indagati ma secondo lui, il primo ha mantenuto rapporti equivoci con gli Sparandeo e ... anteprima24

