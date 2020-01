Di Maria boccia Emery e ringrazia Ancelotti VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) Di Maria, le parole del giocatore del Psg in merito al suo passato e agli allenatori che negli anni lo hanno valorizzato Emery no, Ancelotti si. A dirlo è Angel Di Maria che ha parlato proprio dei suoi ex allenatori e di chi è riuscito a farlo crescere maggiormente dal punto di vista sportivo. «Con Emery ho avuto una stagione difficile. Mi aveva promesso che avrei giocato e invece questo non è successo nell’arco di un anno. Penso che questa influisca molto su un giocatore e fa male. Tuchel mi ha dato piena fiducia. Mourinho, Ancelotti e Tuchel sono i tre allenatori che hanno avuto fiducia in me. Grazie a loro sono arrivato a giocare a certi livelli». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

