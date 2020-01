DGA Awards 2020: Bong Joon-ho fanboy di Quentin Tarantino è il meme del giorno (Di domenica 26 gennaio 2020) Un Bong Joon-ho emozionato è stato immortalato intento a riprendere Quentin Tarantino sul palco dei DGA Awards 2020, ed è diventato il meme del giorno. Quelli di Bong Joon-ho che guarda Quentin Tarantino sul palco dei DGA Awards 2020 sono occhi così sognanti, ammirati ed emozionati da aver subito regalato al creatore di Parasite un posto di tutto rispetto nella classifica dei meme del giorno. Il regista coreano Bong Joon-ho sta vivendo un anno d'oro grazie al suo film Parasite, vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2019, candidato agli Oscar 2020 insieme come Miglior Film e Miglior Film Straniero. Ieri sera figurava anche tra i nominati per i DGA Awards 2020 nella categoria del miglior film insieme a Sam Mendes per 1917, Martin Scorsese per ... movieplayer

