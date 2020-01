Davos: attivista africana sparisce dalla foto con Greta Thunberg (Di domenica 26 gennaio 2020) Davos: attivista africana sparisce dalla foto con Greta Thunberg Polemiche sui social per una foto con Greta Thunberg dalla quale l’attivista africana Vanessa Nakate è stata cancellata. L’episodio è avvenuto a Davos, in Svizzera, dove, nei giorni scorsi si è riunito il World Economic Forum. Secondo quanto ricostruito, le attiviste Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Isabelle Axelsson, Luisa Neubauer e Loukina Tille hanno scattato una foto insieme. L’instantanea, però, è stata modificata dall’agenzia di stampa Associated Press, che ha pubblicato l’immagine escludendo Vanessa Nakate. Ad accorgersi del taglio è stata proprio l’attivista africana, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Un attivista africano deve posizionarsi al centro della foto solo per paura di essere tagliato fuori? Non dovrebbe essere così!”. Everyone saying that I should ... tpi

