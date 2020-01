David Ospina influenzato, salta Napoli-Juventus (Di domenica 26 gennaio 2020) David Ospina questa sera non ci sarà, salterà Napoli-Juventus. L'ex numero uno dell'Arsenal è fuori dalla lista dei convocati, una comunicazione che il club azzurro ha reso nota in queste ore spiegando anche le ragioni della scelta. fanpage

sportli26181512 : #Juventus #Napoli David Ospina influenzato, salta Napoli-Juventus: David Ospina questa sera non ci sarà, salterà Na… - sportface2016 : David #Ospina non ci sarà in #NapoliJuve - ArabaFenice1078 : @sscnapoli @D_Ospina1 É assurdo che debba ammalarsi Ospina per rivedere “l’infortunato” Alex tra i pali! Curati bene, con calma David! -