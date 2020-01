Da Trump alle stelle dello sport, sconvolti per la morte di Kobe Bryant (Di domenica 26 gennaio 2020) Il mondo reagisce sconvolto alla notizia della morte di Kobe Bryant in un incidente d’elicottero. Sono moltissime le testimonianze, i ricordi e gli attestati di cordoglio su tutte la piattaforme per il campione del basket, che aveva appena 41 anni. Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020“Che notizia terribile” twitta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Continuano ad arrivare minuto dopo minuto i tweet e i post dei campioni dello sport che lo hanno conosciuto, hanno giocato con lui o lo hanno semplicemente ammirato nel corso della sua leggendaria carriera nei Los Angeles Lakers. “Il mio eroe. Non può essere vero...” twitta Marco Belinelli, nazionale italiano e giocatore ... huffingtonpost

