Da Cambridge a Fiumicello: dopo 4 anni Pif riporta a casa la bici di Giulio Regeni (Di domenica 26 gennaio 2020) Una bici piena di ruggine e di adesivi con la scritta “Verità per Giulio Regeni” che da sola ha tanto da raccontare: ecco cosa ha trovato l’attore e regista Pif al suo arrivo a Cambridge, luogo di studi del ricercatore friulano ucciso nel 2016 al Cairo in Egitto. Pif, accompagnato dai due giornalisti di Repubblica, Carlo Bonini e Giuliano Foschini, ha realizzato un breve reportage per raccontare il viaggio della bici di Giulio finalmente con destinazione casa. Regeni, 4 anni dopo: tutta la fuffa della politica che ci ha preso in giro “Abbiamo tolto la ruggine e pulito la bicicletta” comunicano i custodi dell’università inglese. “Avete una targa in onore di Giulio?” chiede Pif. Il custode tergiversa. Nel frattempo viene portata la bicicletta: è piena di adesivi attaccati dai suoi amici “Verità per Giulio Regeni”. Arrivato al dipartimento in cui il giovane lavorava, Pif ... tpi

repubblica : Quattro anni fa l'ultimo sms di Giulio #Regeni. Oggi si cerca ancora la verità e nessuno deve arrendersi. Pif ha de… - repubblica : RepTv Da Cambridge a Fiumicello: Pif riporta a casa la bici di Giulio Regeni - pif_iltestimone : La bici di Gulio. #GiulioRegeni -