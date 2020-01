Cosa cambia con l'alta affluenza Emilia, le ultimissime sensazioni (Di domenica 26 gennaio 2020) Che l'affluenza alle urne in Emilia Romagna fosse più alta della scorsa tornata tutti se l'aspettavano. Ma forse nessuno aveva pronosticato che alle ore 12 fosse addirittura il doppio rispetto alle precedenti Regionali. Che Cosa può significare? Segui su affaritaliani.it affaritaliani

mannocchia : Libia tra petrolio, guerra e alleanze: cosa sta succedendo e cosa cambia dopo Berlino Ne scrivo per ?… - Affaritaliani : Cosa cambia con l'alta affluenza Emilia, le ultimissime sensazioni - Frantz75 : @Kyofu69 @HuffPostItalia Chi ha dei valori, saldi e fondanti, non cambia cavallo come alle giostre. Questa cosa la… -