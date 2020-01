CorSport: Ronaldo in cerca di gol, al San Paolo non ha mai segnato (Di domenica 26 gennaio 2020) Al San Paolo arriva Cristiano Ronaldo. E ci arriva con la fame di gol e di record. Se stasera segnerà una rete, diventerà il primo giocatore, negli ultimi 16 anni, a fare gol per la quarta volta in otto partite consecutive in uno dei cinque principali campionati europei. Messi ci è riuscito 3 volte e Cristiano ha intenzione di superarlo. Non solo. Al San Paolo, Ronaldo non ha mai segnato. Ci è stato due volte, una con il Real Madrid in Champions e una con la Juve, ma è tornato a casa sempre a mani vuote. L’anno scorso, però, ricorda il quotidiano sportivo, il Fenomeno riuscì ad essere comunque determinante provocando l’espulsione di Meret. L'articolo CorSport: Ronaldo in cerca di gol, al San Paolo non ha mai segnato ilNapolista. ilnapolista

napolista : CorSport: #Ronaldo in cerca di gol, al San Paolo non ha mai segnato Se dovesse firmare una rete, stasera, diventer… - zazoomnews : CorSport: Lobotka scalpita per affrontare Ronaldo (per la seconda volta) - #CorSport: #Lobotka #scalpita - napolista : CorSport: #Lobotka scalpita per affrontare #Ronaldo (per la seconda volta) - ilNapolista -