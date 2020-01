Corruzione, l’Italia è la palestra ideale per i fan delle mazzette. E nessuno di noi può sentirsi innocente (Di domenica 26 gennaio 2020) Abbiamo appena appreso che l’Italia sta “migliorando”. L’indice di percezione della Corruzione (Cpi), relativo al 2019, ci colloca al 51esimo posto nel mondo; il Belpaese ha ottenuto un punto a favore in più rispetto al 2018, ma c’è stato un rallentamento nella scalata, iniziata nel 2012, alla graduatoria. I Paesi maggiormente virtuosi restano Danimarca e Nuova Zelanda, i peggiori sono ancora Somalia e Sud Sudan. I dati sono stati diffusi nei giorni scorsi da Transparency International. Questa organizzazione non governativa misura la percezione della Corruzione nel settore pubblico e nella politica in giro per il mondo. Si basa sull’opinione di esperti, assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”. Secondo Transparency International, l’Italia è frenata dalla dilagante criminalità organizzata. Poi, è influenzata dalla mancata ... ilfattoquotidiano

