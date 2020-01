Coronavirus Wuhan, il ministero cinese: “Si trasmette prima che compaiano i sintomi” (Di domenica 26 gennaio 2020) Il ministro della Sanità cinese Ma Xiaowei ha affermato che la capacità di diffusione del Coronavirus sembra diventare più forte e che non sono ancora chiari i rischi della sua mutazione. In una conferenza stampa, ha anche detto che il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni ed è probabile che il numero di casi continui ad aumentare. Il nuovo Coronavirus è contagioso anche durante l'incubazione. fanpage

ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… - petergomezblog : Coronavirus, Xi: “Situazione grave, epidemia accelera”. 1.400 casi, contagi in Giappone e Malesia. Usa evacuano cit… - RobertoBurioni : @marattin Preferisco vivere in Italia dove per costruire un ospedale ci vogliono venti anni ma dove sono libero di… -