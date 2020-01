Coronavirus, Roma e Milano rinviano il Capodanno cinese (Di domenica 26 gennaio 2020) Rinviato il Capodanno cinese a Roma e Milano. La decisione è stata presa in “segno di solidarietà verso il popolo orientale”. Roma – Rinviato il Capodanno cinese a Roma e Milano. I festeggiamenti erano previsti per domenica 2 febbraio ma entrambe le città hanno preferito spostare il tutto di qualche giorno. “E’ un segno di solidarietà verso il popolo cinese che vive in Cina – fa sapere la Confcommercio lombarda – loro non hanno potuto festeggiare il Capodanno lunare attraverso le manifestazioni pubbliche“. Rinviato il Capodanno cinese a Roma La decisione di Milano è stata presa in contemporanea con Roma. Anche nella Capitale si è deciso di spostare tutto al termine di questa emergenza del Coronavirus. La manifestazione era prevista per il 2 febbraio in piazza San Giovanni ma non ci sarà nessuna festa. La decisione è stata ... newsmondo

masechi : ??Come (non) costruire un ospedale in Italia in 10 giorni. In Cina, a Wuhan, epicentro della crisi del coronavirus,… - RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… - MediasetTgcom24 : Virus Cina, rinviata la festa di Capodanno a Roma #coronavirus -