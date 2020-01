Coronavirus, Roma e Milano rinviano il capodanno cinese (Di domenica 26 gennaio 2020) Valentina Dardari La comunità cinese ha deciso di posticipare la data dei festeggiamenti nelle due città italiane, in rispetto alle persone che stanno male Il Coronavirus comincia a fare paura. Di poche ore la comunicazione che la comunità cinese ha deciso di rinviare i festeggiamenti per il capodanno cinese nelle città di Roma e Milano, a data da destinarsi. Di fronte alle vittime e a molte persone che stamno male, non è infatti il caso di festeggiare. In Cina il numero delle vittime continua a crescere, è arrivato adesso a 56 morti. Le persone contagiate sono invece 1.975. Ma Xiaowei, ministro della Sanità, ha comunicato che la capacità di diffusione del virus sembra diventare ogni giorno più forte. Il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni, e ancora non è chiaro a che rischi possa portare la sua mutazione. Roma e Milano rinviano i festeggiamenti per il capodanno ... ilgiornale

