Coronavirus: quali sono i sintomi e come prevenire il contagio (Di domenica 26 gennaio 2020) Non ci sono farmaci antivirali specifici contro il Coronavirus identificato come 2019-nCoV, ma per ora i pazienti vengono trattati come per le infezioni gravi da virus non noto. Ma ad oggi il Coronavirus si può trasmettere anche da chi è senza sintomi, secondo quanto ha fatto sapere ieri Lancet. Coronavirus: come prevenire il contagio In un’infografica pubblicata oggi dal Messaggero si illustrano i metodi per prevenire il contagio: lavarsi le mani con il sapone per almeno 40 secondi, tossire e starniture coprendosi la bocca con il fazzoletto e non con le mani, mangiare carne cotta ed evitare il contatto nelle aree a rischio e indossare una mascherina per coprirsi il voto. In ogni caso, come spiega oggi il Corriere della Sera, a prima vista il virus non sembra essere contagioso come altri: la capacità di propagarsi nella popolazione sana è 1,5-2,5. In termini tecnici si chiama ... nextquotidiano

