Coronavirus, primo caso sospetto in Liguria (Di domenica 26 gennaio 2020) Una donna di 40 anni è stata ricoverata all’ospedale di Genova a causa di sintomi molto simili a quelli causati dal Coronavirus. La donna è tornata da poco da Wuhan, città cinese in cui è scoppiato il focolaio. Coronavirus, primo caso sospetto a Genova Una donna di 40 anni residente nell’entroterra di Chiavari è stata ricoverata all’ospedale San Martino di Genova. La donna ha accusato febbre alta e vertigini, due dei sintomi che in questo momento fanno subito pensare al possibile contagio da Coronavirus. Per questo motivo la donna è rimasta in degenza per accertamente. A dare l’allarme è stato il medico di base della donna che dopo aver riscontrato questi sintomi, per precauzione ha voluto far ricoverare la donna. A quanto si è appreso, la donna sarebbe da poco tornata da Wuhan, città-epicentro del Coronavirus. In mattinata abbiamo raccontato di un caso analogo ... notizie

Coronavirus cinese : isolato il primo ceppo - Pechino sta sviluppando un vaccino : La Cina ha reso noto di avere iniziato a sviluppare un vaccino per il nuovo Coronavirus , causa della polmonite di Wuhan, che finora ha causato almeno 56 vittime e contagiato oltre 2mila persone. Uno scienziato del Centro di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino , Xu Wenbo, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa che si sta lavorando a un vaccino dopo che è stato “ isolato con successo il primo ceppo del ...

Coronavirus - i morti in Cina salgono a 56. In Vietnam primo caso di contagio non importato : 56 morti , oltre 2mila casi di Coronavirus . Sale, ancora, il bilancio della diffusione del virus che viene dalla Cina . In una conferenza stampa, l’ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha appena confermato che ci sono stati 2.057 casi di Coronavirus a livello globale. Intanto in Vietnam è stato registrato il primo caso di contagio da uomo a uomo avvenuto fuori dalla Cina . «Si tratta di un caso confermato in Vietnam , che non ...

Nuovo Coronavirus : l’OMS conferma il primo caso non importato dalla Cina - trasmesso da uomo a uomo : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha conferma to il primo caso di trasmissione del coronavirus 2019-nCoV da uomo a uomo finora avvenuto al di fuori della Cina . “Si tratta di un caso conferma to in Vietnam, che non aveva precedenti di viaggio in nessuna parte della Cina , ma era un familiare di una persona che aveva visitato Wuhan,” ha spiegato in una nota l’OMS. Ciò “suggerisce un esempio di trasmissione ...

Coronavirus - la malattia si espande : primo caso registrato in Canada : Continua ad espande rsi il misterioso virus cinese chiamato con il nome di Coronavirus . Infatti, nelle ultime ore, si è registrato il primo caso in Canada . Non si ferma l’espansione del famoso virus cinese, noto a tutti come Coronavirus . La situazione nelle ultime ore sembra peggiorare, come dichiarato proprio dal capo di stato cinese, Xi Jinping. […] L'articolo Coronavirus , la malattia si espande : primo caso registrato in Canada ...

Cina - muore il primo medico che curava i pazienti affetti da Coronavirus e aumentano le misure di sicurezza : Giovanna Pavesi Intensificate le precauzioni per il contenimento del coronavirus che ha ucciso 41 persone in Cina . Nel mondo, intanto, sale a più di 1.300 il numero di persone colpit e uno studio inglese rivela la possibilità di 350mila contagi nelle prossime settimane All'inizio era stata semplicemente definita come una patologia "misteriosa". Ma nelle ultime settimane, con l'aumentare dei casi e del numero delle vittime, al ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Australia : primo caso di Coronavirus - 25 gennaio - : ULTIME NOTIZIE , Ultim'ora oggi . Il Coronavirus è arrivato dalla Cina anche in Australia : registrata la prima persona infetta. I dettagli, 25 gennaio 2020,

Coronavirus - 41 morti e 1.287 infezioni. Primo caso confermato in Australia : Continua a salire il numero dei morti tra le persone colpite dal Coronavirus simile alla Sars in Cina. Le vittime ora sono 41 con 1.287 infezioni confermate in 30 province del Paese, ha riportato...

Coronavirus - 41 morti e 1.287 infezioni. Primo caso confermato in Australia : Continua a salire il numero dei morti tra le persone colpite dal Coronavirus simile alla Sars in Cina. Le vittime ora sono 41 con 1.287 infezioni confermate in 30 province del Paese, ha riportato...

Coronavirus - primo caso sospetto in Italia : è una cantante barese - tornava da Wuhan : Coronavirus , primo caso sospetto in Italia : è allarme epidemia. Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata in isolamento nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di Coronavirus perché, arrivata al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse, sono state attivate, come da circolare ministeriale, tutte le procedure previste per prevenire la diffusione del virus. A quanto si apprende si tratta di una ...

Coronavirus in Italia - sospetto primo caso : è una cantante : Il Coronavirus pare aver colpito anche l’ Italia . Nelle ultime ore infatti potrebbe esserci un caso registrato anche nel Paese. Il famoso virus cinese ore fa tremare una nazione. Il Coronavirus pare abbia alla fine attraversato tutte le barriere che l’uomo aveva alzato. Il virus cinese, per il quale erano state create delle particolari misure di […] L'articolo Coronavirus in Italia , sospetto primo caso : è una cantante proviene ...

Virus cinese - anche in Italia il primo caso di sospetta infezione da Coronavirus : Una donna si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive del...

Coronavirus - primo caso sospetto in Italia : è una cantante barese - tornava da Wuhan : Coronavirus , primo caso sospetto in Italia : è allarme epidemia. Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata in isolamento nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di...

Coronavirus - primo caso sospetto in Italia : è una cantante barese - tornava da Wuhan : Coronavirus , primo caso sospetto in Italia : è allarme epidemia. Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata in isolamento nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di...

Coronavirus - primo caso sospetto in Italia : primo caso sospetto di infezione dal misterioso Coronavirus cinese in Italia . Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse.Sono state attivate, come da circolare ministeriale, tutte le procedure previste per prevenire la diffusione del virus. A quanto si apprende si tratta di una cantante della provincia di Bari di ritorno da un tour in Oriente che ...

Coronavirus - primo caso sospetto in Italia : è una donna barese - rientrava da Wuhan : Coronavirus, allarme epidemia, primo caso sospetto in Italia. Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di Coronavirus perché,...

MediasetTgcom24 : Virus Cina, Oms: 'In Vietnam primo caso di contagio non importato' #coronavirus - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il primo paziente guarito in #Cina: 'Tra i primi sintomi il mal di testa'. L'uomo di #Wuhan racconta… - crocerossa : Atterrato questa mattina il volo atteso da #Wuhan, città da cui è partito il primo focolaio del #coronavirus.… -