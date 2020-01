Coronavirus: “lo hanno fatto in laboratorio”. L’ex militare biologo ne è certo (Di domenica 26 gennaio 2020) Parliamo di un argomento che in questi giorni ha preso campo rapidamente, sto parlando del Coronavirus. È un tipo di virus che si sta diffondendo a livello globale che ha già contagiato centinaia di persone e ha fatto per ora 41 vittime. Il virus del Coronavirus potrebbe avere origine da un laboratorio di Wuhan collegato ad un programma di armi biologiche segreti cinesi. La notizia sta circolando da alcune ore sui profili Twitter di attivisti dei diritti umani e dissidenti cinesi. (Continua…) Ad affermare tutto ciò è un ex Ufficiale dell'intelligence militare israeliana esperto in armi biologiche: Dani Shohan. E sono delle vere e proprio armi prodotte da agenti microbiologici nocivi, che vengono utilizzati come strumento di guerra che hanno per obiettivo diffondere contaminazione, in territori e popolazioni nemiche. Dany che ha studiato per molto tempo le ricerche sulla bio ... howtodofor

stanzaselvaggia : Coronavirus. In Cina morte 56 persone, la maggior parte sopra gli 80 anni e già malate. Gli abitanti della Cina son… - emenietti : lo è già diventato in altri casi, ma con il nuovo coronavirus credo stia diventando sempre più evidente l'importanz… - RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… -