Coronavirus | le vittime sono 56 A Venezia una coppia di cinesi nel mirino di una baby

Le vittime del Coronavirus sono 56. In Vietnam il primo caso di una trasmissione da uomo ad uomo. fuori dalla Cina. PECHINO (CINA) – Il numero delle vittime del Coronavirus continua a salire senza sosta. I morti fino a questo momento sono 56 ma il governo cinese parla di un virus destinato a diventare molto più forte con un bilancio che può diventare davvero tragico. In Vietnam la prima trasmissione da uomo a uomo fuori dalla Cina L'allarme sale e in Vietnam il primo caso di una trasmissione da uomo a uomo fuori dalla Cina. Fino a questo momento si erano registrati ricoveri solo di persone che erano stati a Wuhan ma la situazione sta mutando giorno dopo giorno. La notizia di questo caso è stato confermato dall'Oms precisando che la persona colpita dal Coronavirus non era stata in Cina ma questo è stato trasmesso da un parente che aveva effettuato un

