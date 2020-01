Coronavirus, la malattia si espande: primo caso registrato in Canada (Di domenica 26 gennaio 2020) Continua ad espandersi il misterioso virus cinese chiamato con il nome di Coronavirus. Infatti, nelle ultime ore, si è registrato il primo caso in Canada. Non si ferma l’espansione del famoso virus cinese, noto a tutti come Coronavirus. La situazione nelle ultime ore sembra peggiorare, come dichiarato proprio dal capo di stato cinese, Xi Jinping. … L'articolo Coronavirus, la malattia si espande: primo caso registrato in Canada proviene da www.inews24.it. inews24

Coronavirus, uno studio di The Lancet rivela: "Malattia può essere asintomatica". Burioni: "Pessima notizia, così d…