Coronavirus in Italia | sospetto Liguria Genova | donna rientrata da Wuhan con febbre

Coronavirus - il racconto di un infermiere italiano a Wuhan : Rosa Scognamiglio Wuhan città fantasma e al collasso sanitario. La pandemia del Coronavirus raccontata da un infermiere italiano bloccato in Cina: "Servono rinforzi con assoluta emergenza" Decine di contagi, centinaia di persone in quarantena e un viavai ininterrotto di ambulanze. Sono giorni drammatici a Wuhan dove l'incubo del Coronavirus sta mettendo a dura prova 11,08 milioni di abitanti. Ma se il dramma raccontato dai media di ...

Coronavirus - come stanno rispondendo i medici italiani : Il SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, ha diffuso le proprie linee guide per la gestione dei casi sospetti. E da domani sarà attiva una task force di 14 medici che opererà all’aeroporto di Malpensa per i voli in arrivo. I sintomi da monitorare sono: febbre, difficoltà respiratoria, tosse, dolori muscolari, cefalea, malessere generale.Continua a leggere

Nuovo Coronavirus - numerosi i turisti italiani in Cina : ecco cosa evitare - “no al fai da te” : “Ogni anno ben 200.000 italiani si recano in Cina per turismo. In queste ore sono in costante contatto con le autorità del posto. In questo momento la situazione è monitorata, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto tutta l’area interessata dal virus sotto osservazione”: lo ha affermato Ivana Jelinic, Presidente Nazionale della FIAVET, la Federazione Italiana delle Agenzie di Viaggio e delle Imprese del Turismo. ecco cosa fare se ...

Il consigliere di Fratelli d’Italia e gli “onti” cinesi del Coronavirus : Il Coronavirus 2019-nCoV fa la sua prima “vittima” di figuraccia: si tratta di Niclo Scomparin, consigliere comunale in quel di Casier in provincia di Treviso. «Mancavano gli onti cinesi per impestarci», ha scritto l’esponente di Fratelli d’Italia, cancellando subito dopo il post. Il sindaco Renzo Carraretto ha preso subito le distanze dal consigliere e il giorno dopo si è presentato personalmente dai suoi concittadini ...

Coronavirus - Marco Quaglieri - l’italiano a Chongqing : «Qui è tutto chiuso - le persone evitano di uscire» : «Poche macchine, pochi taxi, strade deserte. C’è molta paura: le persone preferiscono restare a casa, i negozi sono chiusi, i ristoranti anche. In molti hanno annullato i voli, In giro turisti zero». È una scena spettrale quella raccontata all’Ansa da Marco Quaglieri, abruzzese che vive a Chongqing, città-metropoli cinese, 30 milioni di abitanti, che conta molti casi di infezioni da Coronavirus e si trova ad affrontare ...

Coronavirus - rientra l’allarme in Italia ma l’attenzione resta alta. Primi casi in Europa. Il presidente cinese Xi : “Situazione grave. La diffusione è sempre più rapida” : rientra l’allarme in Italia mentre si registrano i Primi casi di Coronavirus in Europa. Dopo quello registrato a Bari è rientrato anche il caso della paziente ricoverata all’ospedale Maggiore di Parma per un sospetto caso di Coronavirus. Eseguiti gli accertamenti è emersa la presenza del virus influenzale di tipo B sulla donna, un’Italiana residente nel Parmense che dovrebbe avere preso parte in Cina allo stesso tour con il ...

Coronavirus in Italia - parla Roberto Burioni : Dopo tutta la disinformazione e le inutili Catene di Sant’Antonio (un esempio) è arrivata finalmente la risposta del noto virologo sul Coronavirus in Italia, un argomento che da diversi giorni ha fatto esplodere le redazioni e le bacheche dei social, tra articoli allarmisti e ondate di disinformazione da parte di utenti a caccia di viralità. L’emergenza esiste, ma in Italia siamo al sicuro. Lo apprendiamo nelle ultime ore grazie a un ...

“Siamo pronti a tutto”. Coronavirus - la vip italiana in allarme a Hong Kong : Nelle ultime settimane la ballerina Heather Parisi aveva fatto discutere per alcune critiche riservate nei confronti dell’attore Checco Zalone e del suo brano musicale, presentato prima dell’uscita del film ‘Tolo Tolo’ nelle sale cinematografiche. Aveva infatti dichiarato: “L’immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel ...

Coronavirus Italia | presunto caso a Napoli | donna in ospedale : Situazione Coronavirus Italia: una donna straniera ricoverata in ospedale a Napoli dopo essere stata nel suo Paese, giunge l’importante aggiornamento. Il Coronavirus anche in Italia fa parlare per dei presunti casi di contagio. Dopo la segnalazione relativa ad una donna di Bari ricoverata a Parma, e che era da poco arrivata dalla Cina, ora giunge […] L'articolo Coronavirus Italia | presunto caso a Napoli | donna in ospedale è apparso ...

Coronavirus Cina - l’esperto : “L’Italia è una bomba microbiologica a orologeria” : Walter Ricciardi, l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità e presidente della Mission board on cancer della Commissione europea, ha rivelato i rischi della malattia proveniente da Wuhan. Il Coronavirus della Cina, infatti, sta mietendo una serie di vittime non solo nel continente asiatico, ma anche negli altri Paesi del Mondo. I nuovi casi hanno raggiunto l’Australia, la Francia, gli Stati Uniti e la Malesia. Il vero ...

Coronavirus - ristoratrice italiana a Wuhan : “È tutto chiuso : è una città fantasma” : Roberta Menin è una ristoratrice italiana che si trova a Wuhan: a Mattino Cinque ha raccontato cosa sta accadendo nella cittadina cinese a causa del Coronavirus. Nei gironi scorsi, una studentessa di 24 anni aveva raccontato la sua versione: la ragazza era bloccata nella quarantena di Wuhan, centro dell’epidemia del virus. Sono immagini di una “città fantasma”, dove tutti i negozi sono chiusi e le persone, le poche che girano, ...