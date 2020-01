Coronavirus, in Italia aumentano i controlli e i medici a Fiumicino e Malpensa (Di domenica 26 gennaio 2020) La paura per il Coronavirus della Cina rimbalza in Italia, tra festeggiamenti per il Capodanno lunare annullati, anche per solidarietà con i malati, e un triste episodio di intolleranza che addirittura ha preso di mira una coppia di turisti cinesi. Finora, però, assicura il ministero della Salute, le verifiche sui casi sospetti segnalati in Italia si sono tutte rilevate negative. Intanto le autorità sanitarie restano in allerta e sono stati rafforzati i controlli con un aumento del personale medico negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. A deciderlo è stata la task-force istituita dal ministero della Salute riunitasi alla presenza del ministro Roberto Speranza e delle altre autorità coinvolte. La sospensione delle parate A Roma e a Milano la comunità cinese ha deciso di rinunciare alle parate in programma per domenica 2 febbraio rispettivamente a San ... agi

