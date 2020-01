Coronavirus, in Cina isolata la prima città fuori dall’epicentro (Di domenica 26 gennaio 2020) La Cina ha annunciato misure di contenimento del contagio da Coronavirus nella città meridionale di Shantou, nella provincia di Guangdong; si tratta, scrive l’Ansa, della prima misura del genere presa al di fuori dell’epicentro della malattia. Shantou ha oltre 5 milioni e mezzo di abitanti e dista più di mille chilometri da Wuhan, la città da dove l’epidemia sarebbe partita. L’isolamento scatta da mezzanotte ora locale: da allora solo i veicoli di emergenza potranno entrare in città. 18 sono le città ormai in quarantena, con 56 milioni di persone isolate. Lo screening Saranno poi sottoposti a screening i viaggiatori in arrivo nelle stazioni ferroviarie della città. Dopo l’esame saranno poi – spiegano le autorità locali – invitati a tornare indietro. Si fermano tutti i trasporti pubblici e anche i taxi. L’intento, spiegano ... open.online

