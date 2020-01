Coronavirus, in Cina continuano a essere messe sotto isolamento città – anche fuori dall’epicentro della malattia (Di domenica 26 gennaio 2020) È Xi’an la terza città cinese a vietare gli autobus a lunga percorrenza nell’intento di fermare la diffusione del Coronavirus. Lo hanno annunciato le autorità locali sulla piattafoma Weibo — ovvero il Twitter cinese -, e poco dopo hanno dato un analogo annuncio le autorità della provincia di Shandong. Il divieto, scrive l’Ansa, entrerà in vigore a Xi’an, città con 10 milioni di abitanti, alle 18 di oggi, ora locale. Stesso divieto è già stato annunciato da Pechino e Tianjin. Shantou Non è chiara intanto la situazione nella città cinese di Shantou – 5 milioni e mezzo di abitanti e dista più di mille chilometri da Wuhan, la città da dove l’epidemia sarebbe partita – che ha ribaltato in poche ore un precedente annuncio in cui le autorità affermavano che sarebbe stata isolata come parte degli sforzi per controllare la diffusione del ... open.online

