Coronavirus | il volo da Shanghai a Pechino è vuoto | le immagini dalla cabina dell’aereo

Coronavirus - ancora un caso sospetto in Europa : analisi su un’assistente di volo a Vienna : Dopo la Francia, con tre pazienti nei giorni scorsi, anche l’Austria potrebbe avere un primo caso di Coronavirus, il virus che dalla città cinese di Wuhan che ha infettato – secondo gli ultimi aggiornamenti – circa duemila persone e causato 56 morti in Cina. Il caso Si tratta di un’assiste di volo cinese che il 24 gennaio è arrivata a Vienna dopo essere stata nei gironi precedenti proprio a Wuhan. La donna è stata ...

Coronavirus cinese : volo charter per l’evacuazione di diplomatici USA. Italiano a Chongqing : “La città è deserta - c’è paura” : In Cina è emergenza per il nuovo Coronavirus già responsabile di 41 decessi e quasi 1.400 contagi. I racconti che arrivano dal Paese asiatico sono spaventosi, con città deserte e cittadini in preda alla paura, mentre continua l’allerta per la diffusione del virus anche al di fuori del continente asiatico. Marco Quaglieri è un giovane abruzzese che vive a Chongqing, città-metropoli cinese di 30 milioni di abitanti, che conta molti ...

Coronavirus - a Fiumicino uno scanner per i passeggeri in arrivo da Wuhan. Bloccato un volo per la città cinese : Misure di controllo più rigide e incremento della rete di sorveglianza. Questa la decisione del ministero della Salute per prevenire e fronteggiare i rischi legati al Coronavirus, simile alla Sars, il cui focolaio si è diffuso a partire da Wuhan, in Cina, e sarebbe arrivato all’uomo dai serpenti. Oltre allo screening, per i passeggeri dei voli provenienti dalla citta cinese è prevista anche la compilazione di una scheda che indichi ...