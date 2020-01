Coronavirus: il virus dalla Cina annulla il Capodanno cinese a Baranzate (Di domenica 26 gennaio 2020) annullato il Capodanno cinese a Baranzate per colpa del Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Elia. La decisione arriva dopo la presa di posizione del coordinamento delle associazioni cinesi di Milano: “Abbiamo annullato la parata pubblica del 2 febbraio in segno di solidarietà verso il popolo cinese in Cina che non ha potuto festeggiare il Capodanno lunare attraverso manifestazioni pubbliche”. Anche a Baranzate non ci sarà lo spettacolo per il Capodanno cinese: “Siamo vicini al popolo cinese e alla città di Xin Mi, città della provincia di Henan, con cui abbiamo aperto un rapporto di collaborazione, che non festeggeranno il Capodanno cinese, la loro festa più importante”, ha annunciato il sindaco Luca Elia. Già da qualche anno la città festeggiava il Capodanno cinese con uno spettacolo aperto a tutti che si teneva nell’auditorium della ... ilnotiziario

