Coronavirus, il racconto di un infermiere italiano a Wuhan (Di domenica 26 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Wuhan città fantasma e al collasso sanitario. La pandemia del Coronavirus raccontata da un infermiere italiano bloccato in Cina: "Servono rinforzi con assoluta emergenza" Decine di contagi, centinaia di persone in quarantena e un viavai ininterrotto di ambulanze. Sono giorni drammatici a Wuhan dove l'incubo del Coronavirus sta mettendo a dura prova 11,08 milioni di abitanti. Ma se il dramma raccontato dai media di tutto il mondo lascia trapelare il sentore di unìepidemia ben più pericolosa di quella ad oggi pronosticata, le immagini diffuse dai telegiornali locali fugano ogni dubbio: la situazione è al collasso. Si vive nell'attesa, col fiato sospeso, in una città fantasma. Lo sanno bene i medici dell'ospedale di Wuhan tramutati in veri e propri eroi di guerra per far fronte ad un' emergenza che vacilla nell'incertezza lasciando poco spazio alla speranza. ... ilgiornale

cloud1055 : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus – Diario da Wuhan: al terzo giorno d’isolamento sono esaurite le scorte mediche. Il racconto di un infermie… - AltriDagli : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus – Diario da Wuhan: al terzo giorno d’isolamento sono esaurite le scorte mediche. Il racconto di un infermie… - andreaortolo : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus – Diario da Wuhan: al terzo giorno d’isolamento sono esaurite le scorte mediche. Il racconto di un infermie… -