Coronavirus: il piano di evacuazione degli italiani da Wuhan (Di domenica 26 gennaio 2020) Anche la farnesina sta lavorando ad un piano per evacuare i cittadini italiani da Wuhan, la città da dove ha avuto origine il terribile Coronavirus, che sta infettando migliaia di persone in Cina e nel resto del mondo. Sono molti gli stati che stanno lavorando ad un piano per far rientrare i propri cittadini nei rispettivi paesi dopo che la città cinese è stata messa in quarantena, e nessuno può entrare o uscire. Martedì 28 gennaio è previsto un volo per riportare i cittadini americani negli Stati Uniti, ed altri Paesi hanno deciso di intraprendere azioni simili. I cittadini italiani a Wuhan sarebbero circa una cinquantina, tra iscritti e non all’Aire. La rete diplomatica italiana ha contattato i cittadini italiani, proponendo loro una soluzione per il rimpatrio. Attualmente sembra però che sia stata rifiutata dalla maggior parte dagli italiani perché ritenuta troppo macchinosa e ... notizie

