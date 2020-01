Coronavirus, Heather Parisi: “Molta preoccupazione, il ricordo della Sars spaventa tutti” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Pronti a tutto!!! C’è molta preoccupazione per il Coronavirus che si sta diffondendo in Cina. A Hong Kong sono stati individuati 118 casi sospetti di cui 88 sono stati dimessi (cit. @scmpnews ). Il ricordo della Sars spaventa tutti. Siamo pronti a tutto, o quasi tutto”. Così scrive su Instagram Heather Parisi pubblicando una foto sua e dei figli, i gemelli Elizabeth e Dylan, mentre camminano per le strade di Hong Kong – città dove da tempo risiede con la famiglia – con indosso delle mascherine per prevenire il contagio. La showgirl fa riferimento all’epidemia che si diffuse nei primi anni 2000 e provocò circa settecento morti, concentrati anche quella volta soprattutto in Cina e Hong Kong. Già il 6 gennaio scorso Heather Parisi aveva scritto un post sul nuovo virus cinese che ha messo in quarantena milioni di persone, mostrandosi già munita di ... ilfattoquotidiano

