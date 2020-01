Coronavirus, come stanno rispondendo i medici italiani (Di domenica 26 gennaio 2020) Il SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, ha diffuso le proprie linee guide per la gestione dei casi sospetti. E da domani sarà attiva una task force di 14 medici che opererà all’aeroporto di Malpensa per i voli in arrivo. I sintomi da monitorare sono: febbre, difficoltà respiratoria, tosse, dolori muscolari, cefalea, malessere generale. fanpage

