Coronavirus Cina, il ministero: «Può diventare più forte. Si trasmette prima che compaiano i sintomi» (Di domenica 26 gennaio 2020) Periodo di incubazione tra 1 e 14 giorni. La capacità di diffusione del Coronavirus si rafforza. Chiusi tutti i mercati di «animali selvaggi» corriere

stanzaselvaggia : Coronavirus. In Cina morte 56 persone, la maggior parte sopra gli 80 anni e già malate. Gli abitanti della Cina son… - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA -