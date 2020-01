Coronavirus, chiude anche il parco Disneyland di Hong Kong (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo quello di Shangai, in Cina, chiude anche – per precauzione – il parco giochi Disneyland di Hong Kong per il timore della diffusione dell’epidemia di Coronavirus. A renderlo noto è la stessa società di gestione del parco giochi. La chiusura, si comunica, durerà da oggi fino al giorno successivo a quello in cui le autorità dichiareranno conclusa l’emergenza virus. «Come misura precauzionale in linea con gli sforzi di prevenzione in atto a Hong Kong, stiamo temporaneamente chiudendo il parco Disneyland di Hong Kong per motivi di salute e per la sicurezza dei nostri ospiti e dei membri del cast», spiega la società in una nota. In copertina Alex Hofford/EPA Hong Kong Disneyland, 27 maggio 2017. Leggi anche: Coronavirus, negativi i casi sospetti nelle Marche. Il ministero della Salute pubblica tutto quello che c’è da sapere sul virusVirus ... open.online

