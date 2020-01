Coronavirus, Burioni sul caso del “paziente asintomatico”: «Niente allarmismi, ma restiamo in guardia» – L’intervista (Di domenica 26 gennaio 2020) La prestigiosa rivista scientifica americana The Lancet ha da poco pubblicato uno studio sulla diffusione del nuovo Coronavirus 2019, la prima del suo genere come ricordano gli autori. Lo studio, basato su un campione di 41 persone ricoverate dopo che i primi episodi erano stati rilevati dalle autorità cinesi il 31 dicembre 2019 (il mercato dove è avvenuto il contagio è stato chiuso il primo dell’anno), ha portato alla luce il caso di un paziente asintomatico – non aveva sintomi nonostante fosse stato infettato. Si tratta di uno sviluppo preoccupante che complica la diagnosi della malattia e che mina le misure di prevenzione messe in atto ad oggi per contenere l’epidemia, come i controlli aeroportuali di passeggeri. Non è da escludere quindi che altri casi di persone senza sintomi possano essere sfuggiti ai controlli. Nel frattempo il presidente cinese Xi Jinping ... open.online

