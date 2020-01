Coronavirus: aumentano i contagi. Rinviato il capodanno a Roma e Milano (Di domenica 26 gennaio 2020) Continuano gli aggiornamenti in merito alla terribile epidemia legata al Coronavirus. Il virus generatosi in Cina provoca una forte polmonite che ha già portato alla morte 56 persone. Il bilancio provvisorio dei contagi è arrivato a contare 1.975 nuovi casi e 324 persone sono in condizioni critiche. In aumento anche i nuovi casi fuori dalla città di Wuhan e dalla Cina: un caso a Shangai, uno in Vietnam e uno ad Hong Kong, dove un gruppo di manifestanti ha assaltato la struttura ospitante pazienti in quarantena. Anche in Europa si sono registrati nuovi casi sospetti, uno a Vienna e uno a Genova, ma entrambi sono in fase di accertamento. Il virus si sta facendo più forte Dopo le dichiarazioni rilasciate dal Presidente cinese Xi Jinping, arriva il commento del ministro della Commissione sanitaria nazionale Ma Xiaowei. Il ministro ha spiegato che il nuovo Coronavirus è ... thesocialpost

