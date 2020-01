Coronavirus, annullata parata Capodanno cinese a Milano (Di domenica 26 gennaio 2020) È un grande gesto quello compiuto dal coordinamento delle associazioni cinesi a Milano. Il comitato ha deciso di annullare la tradizionale parata pubblica in onore del Capodanno lunare cinese come segno di solidarietà verso la Cina, colpita dal Coronavirus. La parata, che è la più grande manifestazione in Italia, avrebbe dovuto svolgersi il 2 febbraio, per festeggiare in grande stile l’ingresso nell’anno del Topo. Ma, come comunica il coordinamento stesso, non si svolgerà. La solidarietà del comitato va alla madrepatria che “non ha potuto festeggiare il Capodanno lunare (che cadeva il 25 gennaio) attraverso manifestazioni pubbliche”. Coronavirus, parata Capodanno cinese a Milano annullata Gli organizzatori del Capodanno cinese di via Paolo Sarpi fanno sapere: “Convoglieremo il budget previsto per l’organizzazione della parata del Capodanno cinese a Milano in una donazione verso ... notizie

